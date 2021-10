Chinese president komt niet naar klimaat-top in Glasgow

Volgend maand moeten de leiders van de wereld in Glasgow een beslissende stap vooruit zetten om de opwarming van de aarde niet verder te laten ontsporen. Iedereen zou er zijn, was de verwachting. Zelfs de paus overwoog te komen. Maar volgens de Engelse media is de hoofdrolspeler, de Chinese president Xi Jingpin, van plan weg te blijven. Britse organisatoren vrezen dat dat besluit betekent dat China weigert nieuwe klimaatdoelen te stellen te midden van een energiecrisis.

Van alle landen wordt verwacht dat ze vooraf nieuwe klimaatdoelen publiceren, de zogenaamde nationaal gedefinieerde bijdragen (NDC).

Maar de meeste rijke landen – de grootste vervuilers – hebben nog geen nieuwe doelen gesteld. De kans dat Glasgow geen succes wordt, ondanks de verwachte aanwezigheid van 100 regeringsleiders, stijgt.