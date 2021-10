Ondanks te hoge stikstofuitstoot mochten boeren bij natuurgebieden uitbreiden

Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden mochten alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk bleef of verminderde. Maar de apparatuur die daarin moest voorzien, werkte niet goed genoeg, schrijft NRC.

Zo bracht een zogenoemde 'luchtwasser' de ammoniakuitstoot met slechts 59 procent terug in plaats van de beloofde 85 procent. Ook het scheiden van urine en poep was niet zo effectief als voorspeld. Bovendien was het rekenmodel van het RIVM niet geschikt voor individuele bedrijven waardoor een schijnzekerheid ontstond.

Toch kregen honderden bedrijven toestemming om uit te breiden blijkt uit een rondgang van de krant. Rechters in Friesland en Utrecht hebben diverse vergunningen voor uitbreiding teruggedraaid, maar de provincies zijn daartegen in beroep gegaan.

Franciska de Vries, hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam in NRC: "De uitstoot van één boerderij is moeilijk te bepalen. Maar meer dieren betekent simpelweg dat er meer stikstof geproduceerd wordt. Die kan je afvangen, maar dat gaat lang niet altijd goed.”