Nederland stijgt 10 plaatsen op de Climate Change Performance Index (CCPI)

Het Nederlandse klimaatbeleid komt langzaam, maar zeker op gang. Op de internationale vergelijkingsranglijst is Nederland 10 plaatsen gestegen: vorig jaar stonden we op 29, nu op 19.

België is met de 49ste plaats juist 9 plaatsen gezakt. De jaarlijkse index beoordeelt de klimaatinspanningen van zestig landen over de hele wereld. Hij is opgesteld door het New Climate Institute, de ngo Germanwatch en milieukoepel Climate Action Network Europe.

Volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) weerspiegelt de score de vertraging die gedurende meerdere jaren is opgelopen. Ons land slaagde er tussen 2014 en 2019 niet in om de uitstoot te verlagen, en de dalingen die in 2020 werden waargenomen, zijn vooral te danken aan de pandemie en de lockdownmaatregelen.

Op de ranglijst zijn de eerste drie plaatsen niet bezet: de samenstellers vinden dat geen enkel land een podiumplaats verdient.