Netto nul: Wat zijn de duurzame beloftes van grote bedrijven precies waard?

De klimaattop in Glasgow is er weer een van de ronkende teksten, grote beloftes en hoopgevende vergezichten. Maar wat beloven de aanwezige bedrijven nu echt? De Volkskrant zet een paar van de afspraken van de grote jongens op een rij.

Shell sprak in oktober af: ‘Ons doel is onze absolute emissies met 50 procent te reduceren in 2030’. Maar dit geldt alleen voor de uitstoot van het bedrijf zelf en van de ingekochte energie, de zogenoemde scope 1 en 2. Het gaat niet om de uitstoot die het eindproduct - in dit geval brandstof - tot gevolg heeft. En dat eindproduct is maar liefst 92 procent van de totale uitstoot.

Dan Schiphol, die belooft in 2030 uitstootvrij te zijn. Je eerste gedachte is: huh, elektrische vliegtuigen? Maar nee, het gaat enkel om de uitstoot op de grond, bij de bagageband bijvoorbeeld, het taxiën of bij de douane.

Netto nul

Nog een mooie: Unilever, dat bekend staat vanwege zijn duurzame instelling, beloofde al in 2010 om de uitstoot van het bedrijf in 2020 te halveren. Unilever heeft de uitstoot van de eigen operaties inderdaad met twee derde teruggedrongen, maar dat is slechts 2 procent van de totale uitstoot. 98 procent komt voor rekening van het opwarmen van water voor wassen en douchen en dat is zelfs met 10 procent toegenomen de afgelopen jaren.

Dan zijn er nog de bedrijven, zoals Heineken, Shell en Microsoft, die 'netto nul' beloven: ze kunnen uitstoten wat ze willen, zolang ze maar bomen blijven planten in Afrika. Zonnepanelen aanleggen is ook goed. Maar die beloftes snijden alleen hout als er bomen en zonnepanelen éxtra komen. Zouden ze toch al worden geplant of aangelegd, dan is er natuurlijk geen winst. En dat is niet altijd goed aan te tonen.