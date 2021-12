Zes werknemers Amazon omgekomen bij tornado’s: “Ze zijn niet op tijd in veiligheid gebracht”

Bij de tornado's in de Amerikaanse staat Illinois zijn afgelopen weekend zes werknemers van Amazon om het leven gekomen. Volgens nabestaanden bracht het bedrijf zijn personeel te laat in veiligheid. Het ministerie van Werk stelt een onderzoek in.

Familieleden van de overledenen vragen zich af of er wel voldoende schuilplaatsen waren en waarom de shift überhaupt doorging na de tornadowaarschuwingen, schrijft onder meer The Guardian.

Een van de overlevenden, de 26-jarige David Kosiak, vertelt dat ze naar de toiletten werden gestuurd om te schuilen. Een kleine groep zocht in een ander deel van het gebouw dekking. Juist dat gedeelte werd zwaar getroffen en daar zijn dan ook de meeste slachtoffers gevallen.

De zus van de overleden Clayton Cope (29) vertelt dat haar ouders vlak voor zijn dood nog contact met hem hadden. Daaruit bleek dat de werknemers niet direct na de eerste waarschuwing de opdracht kregen om te gaan schuilen.

“Iedereen weet dat Amazon alleen maar geeft om productiviteit. Mijn broer was niet gestorven als het bedrijf de werknemers meteen in veiligheid had gebracht, zodra de storm heftig begon te worden”, klinkt het. “Dan zou niemand op het laatste moment in paniek naar de schuilplaats hebben moeten lopen.”