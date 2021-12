Amerika grootste vervuiler: zo oneerlijk is CO2-uitstoot verdeeld over de wereld

In Europa stoten we veel CO2 uit, zeker, maar het is nog niets vergeleken met Noord-Amerika. De Amerikanen jagen ruim twee keer zoveel koolstofdioxide de lucht in als wij.

Met 20,8 ton CO2 per hoofd van de bevolking in 2019 dragen de inwoners van Noord-Amerika, dus de VS en Canada, het meest bij aan klimaatverandering. Landen als India, China, Japan en Rusland stoten in absolute zin weliswaar veel CO2 uit, maar op individueel niveau halen ze de top 3 niet eens.

Centraal-Azië en Rusland komen samen op de tweede plek, Europa volgt vlak daarna. Dus hoewel China gigantisch veel technologie en andere goederen produceert, is de CO2-uitstoot per persoon niet eens zo hoog.

Uit het World Inequality Report 2022 blijkt dat de top 10 procent wereldwijd verantwoordelijk was voor de helft van alle CO2-uitstoot in 2019, terwijl de onderste 50 procent slechts 12 procent van de totale emissies voor zijn rekening neemt.