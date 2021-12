Duitsland sluit kerncentrales, Nederland gaat ze juist bouwen

In Duitsland sluiten vandaag drie kerncentrales. Er zijn er dan nog drie over. Die gaan over een jaar dicht. Ondertussen gaat Nederland twee kerncentrales bouwen.

Duitsland stopt dus helemaal met kernenergie. Bij onze oosterburen is er nog minder draagvlak voor dan bij ons. Groot voordeel van kerncentrales is dat ze nauwelijks CO2 uitstoten en zo dus kunnen bijdragen aan het tegengaan van het broeikaseffect. Nadeel is dat ze ongelooflijk duur zijn. Nederland heeft bovendien de kennis niet in huis. Het duurt tien tot vijftien jaar voor er daadwerkelijk stroom opgewekt kan worden.

Er is nu 5 miljard uitgetrokken voor twee nieuwe kerncentrales, maar daarmee ben je er nog niet, zegt Heleen de Coninck, hoogleraar Klimaatbeleid aan de TU Eindhoven tegen RTL Nieuws. "De komende 5 kabinetten zullen dit vol moeten houden. Het grote gevaar is dat we zeggen dat we het gaan doen. Dat we alvast de C02-besparingen in de boekingen zetten, en dat we het uiteindelijk toch niet gaan doen. Omdat de kosten te hoog zijn, of draagvlak is verdwenen. Daar ben ik bang voor, dat we onze klimaatdoelstellingen uiteindelijk niet kunnen realiseren."

In Duitsland gaan ze volledig over op zonne- en windenergie. Die zorgen nu al voor 41 procent van de totale stroom, dat moet 80 procent worden tegen 2030. Alle kolencentrales moeten in dat jaar ook worden gesloten. Is er te weinig wind en zon dan valt Duitsland terug op biomassa, waterkracht en gas.

In België is er al heel lang het plan om de twee kerncentrales te sluiten, maar een besluit daarover is opnieuw uitgesteld. In Frankrijk varen ze een heel andere koers. Daar wordt meer dan 70 procent van alle energie opgewekt in kerncentrales. Er zijn er 56 en dat moeten er nog meer worden.