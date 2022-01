Dorpen in Noordpoolgebied schuiven zee in door smeltende permafrost

Het smelten van de permafrost zorgt niet alleen op de lange termijn voor opwarming van de aarde, maar heeft ook nu direct al gevolgen: hele dorpen schuiven in zee en flatgebouwen storten in.

Een op de tien gebouwen in de Siberische stad Jakoetsk, waar het 's winters makkelijk -40 wordt, heeft al schade opgelopen door de smeltende permafrost, schrijft de Volkskrant. In de stad zo groot als Groningen stort regelmatig een huis, flatgebouw of school in.

Aan de Arctische kust is het nog erger. Daar zien bewoners hun hele dorp letterlijk de zee inschuiven, zegt Jorien Vonk, permafrostonderzoeker aan de Vrije Universiteit in de krant. "Op die plekken is de kust soms wel dertig meter hoog. De permafrost staat daar meer bloot aan de buitenlucht en dooit sneller. Als er minder ijs ligt, wordt de zee wilder en gaat de kust meer eroderen, bovenop de toch al snellere dooi. Dan gaat het heel hard."

Op het noordelijk halfrond staan er zeker 120.000 gebouwen in permafrostgebied. Er ligt 40.000 kilometer weg en 9.500 kilometer pijpleiding. 70 procent daarvan loopt tegen 2050 hoog risico op schade.

Het arctisch gebied warmt ruim twee keer zo snel op als de rest van de aarde. Temperatuurstijgingen variëren er van 0,2 tot 3 graden Celsius per decennium. Vonk: "Klimaatverandering gaat in het poolgebied zo veel sneller, extremer en onvoorspelbaarder dan hier. De mensen daar vragen zich vooral af: hoe gaan we ermee leven?"