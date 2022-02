Storm Eunice gaat pas echt los: “Het wordt heftig”

Storm Dudley zorgde al voor woest weer, maar het is niets vergeleken met wat Eunice ons morgen gaat brengen. "Windkracht 10 wordt het sowieso, maar windkracht 11 valt ook niet uit te sluiten. En dat is bijzonder te noemen."

"We krijgen te maken met windstoten van 130 tot 140 km/u in een grote strook langs de Nederlandse kust", vertelt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar verder bij RTL Nieuws. "Eén ding is zeker: het gaat heftig worden."

Storm Eunice trekt vrijdag vanaf het zuidwesten naar het noordoosten over ons land en bereikt vanaf 14 uur 's middags windkracht 9. Rond 16 uur bereikt de storm zijn hoogtepunt. "Als je morgen de weg op moet, voor je werk bijvoorbeeld, zou ik toch overwegen dat niet te doen. Rond die tijd trekken er ook felle buien over, dus voor automobilisten is dat echt niet fijn."

Het hele land heeft last van de storm. "Dat zie je niet heel vaak. Het wordt vrij link. Storm Ciara in februari 2020 was ook fel, maar de schaal van deze storm wordt groter."