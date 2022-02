Code rood vanwege Eunice: ‘Zo’n storm komt maar eens in de vijf jaar voor’

Voor grote delen van het land geldt vanaf 14 uur code rood vanwege storm Eunice. 'Zo'n storm komt maar eens in de vijf jaar voor."

Het gaat om de provincies Zuid-Holland en Zeeland, en vanaf 15.00 uur ook Noord-Holland, Flevoland, Friesland en op de Wadden. De rest van het land houdt code oranje, alleen Limburg blijft geel. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan in de provincies waarvoor code rood geldt. In de rest van het land is grote voorzichtigheid geboden.

Aan de kust kunnen windsnelheden worden bereikt van 130 kilometer per uur en is windkracht 11 mogelijk. Dan spreken we van een zeer zware storm met enorme schade aan bossen. Bij windkracht 10 waaien volwassenen al om en kan er grote schade aan gebouwen ontstaan.

Rond 14 uur vanmiddag bereikt storm Eunice vanaf de Noordzee Nederland. De piek ligt rond 16 uur. Volgens meteoroloog Nicolien Kroon van Buienradar komt zo'n harde storm maar eens in de vijf jaar voor. "Dan krijgen we windkracht tien langs de kust en windkracht zes à zeven boven het binnenland, maar het zijn vooral de windstoten die het verraderlijk maken."

"De windstoten van vanmiddag kunnen mensen omver blazen, maar ook bomen en dat is levensgevaarlijk. Ga niet fietsen of wandelen in het bos en blijf zoveel mogelijk binnen."