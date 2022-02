Het stormt alweer en het wordt nog erger

Wie dacht dat de storm voorbij is, er is alweer een nieuwe. Vandaag gaat het in de loop van de dag opnieuw hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 75-90 km/uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90-110 km/uur.

In de avond kunnen ook landinwaarts tijdelijk zware windstoten van 75-100 km/uur voorkomen. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting, later in de avond en in de nacht naar maandag uit een westelijke richting> Maandag overdag opnieuw zware windstoten mogelijk nu uit een noordwestelijke richting en 75-80 km/u boven land, rond 90 km/u langs de kust. De windstoten kunnen hinder veroorzaken voor verkeer en buitenactiviteiten.