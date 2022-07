Er zijn geen muggen op IJsland: hoe kan dat?

IJsland is het thuis van zo'n 300.000 mensen, veel schapen, prachtige vogels en paarden, maar insecten zijn er maar weinig te vinden. Slechts 1300 soorten tegenover ongeveer 20.000 soorten in Nederland. Geen dagvlinder vliegt er rond, zelfs geen mug. Wat is daarvan de reden?

IJsland is een geval apart. Er staan amper bomen, slechts een kwart van het eiland is begroeid. De grote zand- en grindwoestijnen, kale rotsen, lavavelden en gletsjers leiden tot een indrukwekkend, maar leeg landschap.

Altijd tegenwind

Het waait altijd hard. In de lange winter is er nauwelijks zonlicht en zie je met een beetje geluk het prachtige Noorderlicht. In de korte zomer wordt het land overspoeld door toeristen, die met hun gehuurde 4x4-terreinwagen het land doorkruisen.

Af en toe zwemt er zelfs een ijsbeer het strand op, maar voor muggen hoef je niet bang te zijn. Er is maar één mug te vinden in IJsland, en die is te bewonderen in het IJslands Natuurhistorisch Instituut, opgesloten in een grote pot. Er zijn twee theorieën waarom de muskieten het land overslaan.

Bevroren kraamkamer of lavastof

Waarschijnlijk komt het door het klimaat. Drie keer per jaar vriest al het water dicht in de IJslandse buitenlucht. Ook al kunnen muggen wel tegen een beetje kou, de vorstperiodes zijn te lang en te frequent voor de stekende insecten om zich voort te kunnen planten in het Arctische klimaat.

Een tweede theorie is dat de chemische samenstelling van de IJslandse grond en het water niet naar de smaak is van de mug. Het is onduidelijk of de vulkanische stoffen ook een rol spelen in het ontbreken van de beestjes.

Zwerm zandvliegen

Toch moet je wel uitkijken voor andere bloeddorstige insectjes, vooral in de zomer als het windstil is bij rivieren en meren, met name bij Lake Myvatn. Daar vliegen zandvliegen in zwermen door de lucht en ze hebben het op je gemunt. Het beestje is nog geen 3 millimeter groot, maar kan dagenlang jeuk veroorzaken.