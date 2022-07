KLM voor de rechter: ‘Claims over CO2-neutraal vliegen zijn misleidend’

De KLM maakt reclame voor duurzaam vliegen door te compenseren voor de CO2-uitstoot met de aanplant van bomen. Dit is misleidend, vindt milieuorganisatie Fossielvrij NL, die de vliegmaatschappij voor de rechter daagt om de reclame-uitingen te stoppen.

Eerder claimde KLM zelfs dat je CO2-neutraal kon vliegen als je een klein bedrag bovenop de ticketprijs betaalde. Dit prezen ze aan onder de naam CO2ZERO. Voor een paar euro per ticket kon je dan je schuldgevoel afkopen. Het geld zou gaan naar het planten van bomen.

Eerder dit jaar greep de Reclame Code Commissie al in, omdat KLM sprak over klimaatneutraal vliegen, terwijl daar geen enkele garantie voor is. Sindsdien is de communicatie hierover gewijzigd, maar niet voldoende volgens Fossielvrij NL.

Er staat namelijk nog steeds dat een vlucht volledig kan worden gecompenseerd door herbebossing. KLM kan niet aantonen dat dit ook gebeurt. Hiske Arts van Fossielvrij legt aan de NOS uit dat onduidelijk is wat de geplante bomen op termijn opleveren. "Je kunt het simpelweg niet tegen elkaar wegstrepen".

Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Rijksuniversiteit Groningen is nog stelliger. Hij vindt de KLM-campagnes "totaal ongeloofwaardige marketing van een bedrijf dat nooit echt duurzaam zal kunnen zijn."