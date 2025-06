Bewoners monumentaal pand landgoed Breda ongedeerd na brand

BREDA (ANP) - Achttien bewoners van een monumentaal landhuis aan de Burgstsedreef in de wijk Haagse Beemden in Breda, zijn ongedeerd na een verwoestende brand in het pand, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

"We weten niet honderd procent zeker of iedereen het pand ongedeerd heeft kunnen verlaten, maar afgaande op de gesprekken met de bewoners gaan we ervan uit dat er geen slachtoffers zijn", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand brak uit rond 02.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag. De oorzaak is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De brandweer rukte met veel materieel uit om de uitslaande brand te bestrijden. Het pand moet als verloren worden beschouwd. "Het stond al volledig in brand toen de brandweer daar arriveerde", zegt de woordvoerder.

Eigenaar Van Hooijdonk

Volgens BN De Stem is het landhuis eigendom is van vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk. Hij probeerde tevergeefs een vergunning te verkrijgen voor de bouw van schuren en een zwembad op het landgoed. Volgens de gemeente Breda zou de geplande verbouwing betaald worden met geld dat op criminele wijze was verkregen.

Van Hooijdonk verhuurt onder meer in Utrecht, Amsterdam, Leiden en Breda en stond in het verleden in de schijnwerpers om klachten van huurders. In 2015 werd hij door de SP-jongeren uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar.