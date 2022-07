Brit maakt indrukwekkende beelden van lawine in Kirgizië: “We hebben veel geluk gehad”

Het was een angstaanjagend moment voor de Brit Harry Shimmin. Op zijn tour door de Kirgizische Tian Shan-bergen met nog acht Britten en een Amerikaan hoorde hij plots het ijs achter zich kraken. Voor zich zag hij een enorme lawine naar beneden komen.

Hij overleefde het wonderwel. "Het was als in een sneeuwstorm," schrijft hij op Instagram. "Toen het voorbij was, lag er alleen wat lichte sneeuw over me heen. Ik had geen krasje, voelde me alleen duizelig."

Ook de rest van het gezelschap bleef ongedeerd. "Iedereen lachte en huilde tegelijk. We waren blij dat we er nog waren. Later realiseerden we ons pas echt hoeveel geluk we hebben gehad. Als het vijf minuten later was geweest, waren we allemaal kansloos geweest."