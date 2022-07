Meterslange wurgslangen duiken op in België

Niet in de jungle, maar gewoon in België: in een maand tijd zijn meerdere meterslange wurgslangen opgedoken. Ze zijn niet gevaarlijk, maar erg prettig is het ook niet.

De boa constrictors zijn zeker drie meter lang en er zijn er al drie gevonden. De verwachting is dat ze gedumpt zijn door iemand. "We gaan nu zelfs zo ver om DNA van de wurgslangen te vergelijken'', zegt bioloog Rudy Fourmy uit Wallonië tegen RTL Nieuws. ''Het zou me niet verbazen dat de boa constrictors broers en zussen van elkaar zijn.''

In de gemeente Ath kreeg een medewerker van de plantsoenendienst een van de slangen voor zijn grasmaaier. ''Ik was aan het maaien en zag een slang. Wauw, wat een prachtig beest, dacht ik nog. Ik remde, maar het was te laat.''

Tien kilometer verderop kwamen wandelaars in de bossen een wurgslang tegen. ''Ik roep iedereen op alert te zijn in de natuur. Maar deze slang is gelukkig niet giftig", aldus de burgemeester van Frasnes-lez-Anvaing. En op 16 juni was er in de plaats Peer al een wurgslang gevangen.

Boa constrictors komen alleen voor in Midden- en Zuid-Amerika. Ze zijn ongevaarlijk voor mensen. De dieren eten vooral vogels, knaagdieren en hagedissen.