Camouflage in de natuur: prachtige vlinder vermomt zich als dor blaadje

De natuur brengt de meest fantastische wezens voort. Zo fladdert in de Aziatische tropen de Indische eikenbladvlinder (Kallima inachus) rond. Het dier heeft zichzelf een gewiekst camouflagepak aangemeten.

Het insect kruipt na zes dagen als rupsje uit het ei, vreet zich vijf weken lang vol en verandert dan na tien dagen cocoonen in een vlinder. Van april tot het einde van het jaar vliegt hij rond in de tropische Aziatische bossen of in de Himalaya en voedt zich met het sap van rottende vruchten.

Als hij zijn vleugels sluit, verandert de kleurrijke vlinder schijnbaar in een bruin blaadje, met gedetailleerde bladnerven en al. Het is één van de mooiste voorbeelden van camouflage in de natuur.

Bekijk hier de fascinerende beelden van de Indische eikenbladvlinder: