Tijgerpopulatie in Nepal verdrievoudigd: tientallen mensen overlijden elk jaar door aanvallen

Er lopen nu drie keer meer Bengaalse tijgers rond in de bossen van Nepal dan in 2009. Dit is goed nieuws voor de roofdieren, maar slecht nieuws voor de lokale bevolking. Elk jaar worden zo'n twintig mensen gedood door de majestueuze dieren.

Het is vrijdag Wereldtijgerdag en dat wordt gevierd door het Wereldnatuurfonds en het Nepalese departement voor nationale parken en natuurbehoud. De populatie steeg van 121 tijgers in 2009, naar 235 tijgers in 2018 en nu lopen er al 355 Bengaalse tijgers rond in het Aziatische land.

“De telling toont dat onze inspanningen voor het behoud van de tijger resultaat opleveren. Het is het resultaat van gecoördineerde inspanningen onder alle belanghebbende partijen, waaronder overheidsdiensten en het publiek”, zegt Dil Bahadur Purja Pun, woordvoerder van het departement.

Meer tijgeraanvallen

Er is ook kritiek op het diervriendelijke beleid. De toenemende aantallen Bengaalse tijgers leiden tot steeds meer conflicten met de lokale bevolking. Er zijn in de afgelopen drie jaar minstens 62 doden gevallen bij tijgeraanvallen.

“Arme mensen, vaak van inheemse en uitgesloten gemeenschappen, moeten de prijs betalen voor de obsessie van Nepal om het aantal tijgers te verhogen. We hebben maar zoveel tijgers nodig als het bos aankan”, legt belangenbehartiger van bosgebruikers Thakur Bhandari uit aan de Kathmandu Post.

Volgens het Wereldnatuurfonds leven er over de hele wereld nog circa 3900 tijgers in het wild. Zo'n tien procent van alle tijgers leeft in Nepal.