Nederlander gebruikt steeds meer water

Het waterverbruik van Nederlanders stijgt. Vitens, het grootste waterbedrijf van het land, zag het verbruik per persoon de afgelopen vijf jaar met zo’n 12 procent omhoog gaan. Een van de boosdoeners: de gortdroge zomers. Ook met pr-campagnes om te minderen, verwachten waterbedrijven de komende jaren meer vraag.

Veruit het meeste drinkwater gaat op aan douchen. In de zomers komen daar andere grootverbruikers bij. Een opblaasbad kan zo 2000 liter water bevatten, per kwartier de tuin sproeien verbruik je 100 liter.

Voorlopig is er drinkwater genoeg, benadrukken de waterbedrijven. Maar de toekomst is minder zeker. Het RIVM schetste eerder al een scenario waarbij de bevolking met 0,6 procent stijgt en het individuele watergebruik met 0,5 procent. In dat geval zou er in 2040 30 procent meer drinkwater nodig zijn.