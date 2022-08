De Groene Band: Oude grens tussen Oost- en West-Duitsland is nu 1400 kilometer lang natuurgebied

Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland opgedeeld in twee delen. De grens lag in een stuk niemandsland en werd tot de val van de muur in november 1989 streng bewaakt. De natuur had in deze groene strook jarenlang vrij spel en werd het thuis van zo'n 1200 bedreigde soorten.

Toen Hitler was verslagen, werd Duitsland enkele jaren bestuurd door de geallieerden. Uiteindelijk werd besloten om het Duitse Rijk in tweeën te delen. In 1949 werd in het westen de Bundesrepubliek Deutschland (BRD) en in het oosten de Deutsche Demokratische Republik (DDR) opgericht.

De mensen in de DDR werden opgesloten in eigen land. Grenswachters moesten ervoor zorgen dat ze niet over de grens vluchtten en hiervoor werd een 1400 kilometer lange, militaire grenszone ingericht, waar de natuur uiteindelijk zijn gang kon gaan.

Vanaf 1989 werd het grootste deel uitgeroepen tot beschermd natuurgebied en zijn er lange wandelroutes aangelegd in het eigenaardige terrein vol bijzondere plant- en diersoorten.