Afgelopen weekend vroor het in de duinen. En ook dat komt door klimaatverandering

We staan aan het begin van een hittegolf, maar bizar genoeg zakte het kwik in de nacht van zaterdag op zondag nog onder nul in Schoorl. Dat is een unicum.

Tijdens de hondsdagen tussen 20 juli en 21 augustus is er nog nooit vorst gemeten in Nederland. Maar om precies 05.02 uur was het in een duinpannetje in Schoorl 0,05 graden onder nul. Een klein uur later was het zelfs -0,46 graden.

Juist in de duinen kan het koud worden, vertelt Karel Holvoet, die jacht maakt op de extreem lage temperaturen aan de Telegraaf. "Als een soort woestijn. Wat op het ene moment misschien wel het heetste plekje is, kan kort daarna het koudste plekje zijn wanneer de warmte in de nacht naar boven stijgt.”

Opwarming van de aarde

De duinen vormen een soort soepkom. "Daarin is de koude lucht zwaarder dan de warme lucht, waardoor de koudste lucht naar beneden zakt. Neem daarbij een heldere nacht zonder wind en dan kunnen duinpannen behoorlijk afkoelen: genoeg om zelfs in de zomer temperaturen onder nul te meten.”

Maar dat het zo koud wordt is geen goed teken, vertelt zijn compagnon Pieter Bliek. "Normaal gesproken hebben we in Nederland natte, vochtige zomers en wordt er daardoor nooit vorst gemeten. Maar ons land wordt steeds warmer en droger en juist daardoor hebben we nu dit record kunnen behalen.”