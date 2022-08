‘Rusland verbrandt dagelijks voor 10 miljoen aan gas’

Het Russische Gazprom laat al weken een gigantische waakvlam branden in de buurt van de Finse grens. Er zou daardoor dagelijks voor ruim 10 miljoen euro aan gas weglekken, stelt Rystad Energy.

Experts vertellen aan de BBC dat het mogelijk om gas gaat dat normaal gesproken naar Duitsland zou worden geëxporteerd. De vlam is op tientallen kilometers afstand te zien en er zou dagelijks ruim 4 miljoen kubieke meter gas verloren gaan.

De vlam is voor het eerst gesignaleerd in juni en was sindsdien continu waar te nemen. Volgens een deskundige is het technisch lastig om een gasfabriek volledig af te sluiten en is daarom besloten het op deze manier af te fakkelen.

Dat is niet alleen erg zonde van het kostbare goedje, maar ook erg slecht voor het milieu. Er komt daardoor dagelijks 9000 ton CO2 in de lucht plus een hele berg roetdeeltjes. Als die neerkomen op de noordelijker gelegen sneeuw, dan smelt het poolijs sneller.