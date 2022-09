Agressieve en giftige valse wolfspin vestigt zich overal in Nederland: elk jaar een verdubbeling

De valse wolfspin is een vervelende exoot die de laatste jaren stevig voet aan de grond heeft gekregen in Nederland. Elk jaar verdubbelen de waarnemingen van het achtpotige beest. “De valse wolfspin heeft zich hier definitief gevestigd”, vertelt spinnenspecialist Jinze Noordijk aan het AD.

Er zijn het afgelopen jaar vijfhonderd meldingen van de giftige spin binnengekomen. Dit was het jaar ervoor nog 225 en in 2019 nog maar 41. De spin is dus aan een exponentiële opmars bezig. In werkelijkheid kruipen er nog veel meer in ons land rond. “Ze houden zich heel erg verborgen. De spin kan bij elke worp wel 300 tot 400 nakomelingen krijgen, waarvan er tientallen overleven. Het is superduidelijk dat de spin hier niet meer weg te denken is”, zegt Noordijk.

Poten van 15 centimeter

Het beest komt uit het zuiden van Europa en heeft zijn leefgebied uitgebreid. Door de klimaatopwarming bevalt het hem nu prima in Nederland, net als veel andere insectensoorten. “Het aantal nieuwe soorten is bijna niet meer bij te houden, het gaat om tientallen per jaar”, zegt de spinnenexpert. Zo is de jachtkrabspin ook aan het trippelen en verdubbelen door Nederland. Volwassen exemplaren hebben een lijf van 5 centimeter en poten van 15 centimeter. “Die gaat zich hier ook vestigen. De jachtkrabspin is ook veel sneller dan de meeste andere spinnen.

De wolfspin heeft een lichaam van 4 centimeter lengte en is agressiever dan 'normale' spinnen. Het is niet de enige spin die kan bijten, wat aanvoelt als de steek van een wesp. Hij is alleen wel een stuk agressiever. “De meeste spinnen lopen van je weg als je er bijvoorbeeld met je hand naartoe gaat. De wolfspin daarentegen gaat in de aanval, is agressiever”, aldus Noordijk.