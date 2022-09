Het smerigste automerk volgens Greenpeace

De wereldwijde verkoop van emissievrije voertuigen is voor het eerst in vijf jaar meer dan verdubbeld, maar grote autobedrijven transformeren toch niet snel genoeg om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging tot 1,5 graden te beperken, zo concludeert Greenpeace in de jaarlijkse Auto Environmental Guide.

Volgens het rapport eindigt Toyota onderaan als het gaat om het terugbrengen van de CO 2 -uitstoot. Het bedrijf zou achterop zijn geraakt bij andere grote fabrikanten op het gebied van klimaatbeleid en de invoering van elektrische voertuigen. Tegen 2029 zal naar verwachting slechts 14% van Toyota’s wereldwijde productie bestaan ​​uit elektrische voertuigen op batterijen, in vergelijking met andere grote fabrikanten zoals Ford en Volkswagen Group, die naar verwachting respectievelijk 36% en 43% zullen bereiken.