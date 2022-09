Steeds meer korte privévluchten vanuit Nederland. Ook kabinet vervuilt zo onnodig milieu

Vliegen van Amsterdam naar Rotterdam, het gebeurt echt. En steeds vaker. Er zijn dit jaar tot en met augustus in Nederland 1868 privévluchten uitgevoerd van minder dan 200 kilometer.

Dat is 28 procent meer dan in dezelfde periode in 2019, blijkt uit data van Flightradar en WingX die RTL Nieuws analyseerde. Het totaal aantal privévluchten, dus ook over langere afstanden, steeg met 38 procent naar 21.653, vergeleken met 2019.

De ultrakorte vluchtjes gingen vooral van Amsterdam naar Antwerpen, van Amsterdam naar Rotterdam en van Amsterdam naar Brussel. De Nederlandse regeringstoestellen voerden dit jaar al 26 keer een binnenlandse vlucht uit.

Het moge duidelijk zijn dat zulke korte vluchtjes slecht zijn voor het milieu. Een vliegtuig van Amsterdam naar Rotterdam vliegen kost zo'n 2500 kilo CO2. Zou een minister zelf naar Amsterdam rijden dan bedraagt de CO2-uitstoot maar 8,5 kilo. En de tijdwinst is slechts 20 minuten.

Toch moeten we de milieu-impact van privévliegtuigen niet overschatten. Het is meer een principekwestie: per passagier is een privévlucht vele malen vervuilender, maar de privéluchtvaart is als geheel maar goed voor 4 procent van de totale uitstoot van de luchtvaartsector.