Kweekzalm voor sushi: moten zonder kop of staart groeien in het lab

We kennen al de hamburger die gemaakt is van kweekvlees, maar nu is er ook zalm, gekweekt uit stamcellen. Perfect geschikt voor sushi!

Het bedrijf Wildtype uit San Francisco weet de stamcellen op te kweken tot schijnbaar echte rauwe zalmmoten. Radiozender KCAW uit Alaska interviewt Wildtype-eigenaar Justin Kolbeck over zijn wonderproduct. “Wij cultiveren echte zalmstamcellen en mengen die in een plantaardige eiwitsubstantie. In deze driedimensionale matrix ontstaat een kweekzalmproduct dat er mooi uitziet en een goeie smaak en textuur heeft.”

“Het mooie is dat het ons écht is gelukt om het vette vlees en de wittige substantie ertussenin, die zo kenmerkend is voor een mooi stukje rauwe zalm, te ontwikkelen. En dat zonder genetische manipulatie. We gebruiken stamcellen van wilde zalm en voeden ze met een mix van eiwitten, aminozuren, zouten en suikers.”

De kweekzalm is het beste rauw te eten in sushi, de pokebowl of als sashimi. Wanneer het product wordt gebakken, verliest het een deel van zijn smaak en textuur. Het ziet er niet slecht uit op de foto. Onduidelijk is wanneer en waar we deze zalmvriendelijke sushi in Nederland kunnen gaan bestellen.