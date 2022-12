Oudste nog levende landdier ter wereld is jarig

Hij geeft mensen het nakijken, reuzenschildpad Jonathan. Het oudste landdier ter wereld is maar liefst 190 jaar oud geworden. Zijn verjaardagstaart? Een berg groente en fruit.

De schildpad die op het Britse eiland Sint-Helena woont is ook voor zijn soort uitzonderlijk oud, al is niet eens duidelijk hoe oud hij precies is. Volgens zijn verzorgers is zijn geboortejaar ongeveer 1832, maar sommigen denken dat hij misschien wel tien jaar eerder is geboren.

Jonathan was ongeveer vijftig jaar toen de Seychellen hem cadeau gaven aan de Britse gouverneur van Sint-Helena. De schildpad woont sindsdien in de gouverneurstuin.

Hij heeft inmiddels wel wat ouderdomsgebreken. Zo is de schildpad blind en kan hij niet meer ruiken. Met zijn libido is echter nog niets mis, vertelt zijn dierenarts Joe Hollins bij CNN. "Hij wordt vaak parend gezien met Emma en soms Fred. Deze dieren zijn vaak niet bijzonder gendergevoelig.”