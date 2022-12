De schaatsen kunnen uit het vet: volgende week 3 tot 12 cm ijs

Weerman Jannes Wiersema uit Roodeschool heeft de nieuwe winterpluimen gepubliceerd, en dat ziet er hoopvol uit voor schaatsliefhebbers, zeker in de regio noordoost. De kans dat het ijs tot een veilige schaatsdikte van 4 á 5 centimeter gaat aangroeien, is groot.

“Een mooie winterpluim die we lang niet hebben gezien in een decembermaand. Verder weinig neerslag. Wel kan in het weekend mist en laaghangende bewolking ons parten gaan spelen”, zegt Wiersema, bekend van zijn talloze ingezonden foto's bij het weerbericht van de NOS, RTL, SBS en buitenlandse media. Jannes is sinds vorig jaar officieel waarnemer voor de KNMI.

Hij postte vanochtend op Twitter de ijsgroeipluim met verwachte ijsgroei geldig voor water van een meter diep voor de komende twee weken. Mogelijk gaat het ijs na volgende week zelfs aanvriezen tot een dikte boven de tien centimeter:

Wiersema zegt dat we niet te hard van stapel moeten lopen – het is een langetermijnverwachting – en dat het afwachten blijft wat de mist en laaghangende bewolking de komende dagen gaan doen, want die kunnen spelbreker worden.