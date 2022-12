Storm, sneeuw en temperaturen tot -30: bombcycloon Elliott teistert zuiden VS richting kerst

Het gaat vriezen tot diep in Texas. 'Driving home for Christmas' wordt dit jaar glibberen en bibberen voor tientallen miljoenen Amerikanen. In grote delen van het land gaat het sneeuwen, hard vriezen en stormen.

De verwachting is dat meer dan 5000 vluchten uitvallen door de storm. Ook op de weg zal het geen pretje worden. Met gevoelstemperaturen van -20 tot -30 graden wil je niet stil komen te staan. Weerstations hebben het over een lagedrukgebied met arctische kou gedurende het kerstweekend, veroorzaakt door 'bombcycloon' Elliott. Met extreem lage temperaturen, veel sneeuwval en regen, zware windstoten en zelfs kans op overstromingen tot gevolg.

Meer dan 100 miljoen Amerikanen reizen de komende dagen tenminste 75 kilometer om de kerstdagen samen met familie en vrienden te vieren. Vooral in het zuiden van het land heeft de lokale overheid nauwelijks ervaring met gladheid door opvriezing en wordt gevreesd voor verkeerschaos en gevaarlijke situaties.

Kijk hier hoe de koude lucht de komende dagen bijkans heel Amerika in zijn greep gaat houden. Zelfs in Mexico lijkt het te gaan ijzelen door de zware regenval gevolgd door een koudefront. Donkerblauw is -8 tot -14 graden, paars is -14 tot -30 graden: