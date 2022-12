Bizarre sneeuwstorm: Amerikanen vallen dood neer tijdens sneeuwruimen en bevriezen in auto

De sneeuwstormen die een deel van de Verenigde Staten al dagenlang teisteren, hebben aan zeker 57 mensen het leven gekost. Gouverneur Kathy Hochul van de staat New York spreekt van 'de sneeuwstorm van de eeuw' en een 'oorlog met moeder natuur'.

In Erie County, New York overleden mensen in de vrieskou langs de kant van de weg, toen ze met hun auto waren ingesneeuwd en er zijn meerdere slachtoffers gevallen bij het sneeuwruimen door hartaanvallen. “Je aderen krimpen, waardoor het voor het hart moeilijker wordt om bloed te laten circuleren”, legt bestuurder Mark Poloncarz van de zwaar getroffen regio uit. Nog steeds zitten meer dan tienduizend huishoudens zonder stroom in Erie County.

De verwachting is dat het dodental nog flink zal oplopen, ook al wordt het weer langzaamaan beter. Er zitten nog steeds mensen her en der ingesneeuwd in hun auto's en woningen terwijl de temperaturen onder het vriespunt liggen.

Auto's en vrachtwagens parkeerden noodgedwongen langs de weg en zijn ingesneeuwd:

This picture has gotten a lot of attention today - it was taken from the Sheridan Drive overpass looking north on Transit Road in Erie County at 9:30am... it really puts in perspective the importance of staying off the roads during a travel ban for the safety of everyone pic.twitter.com/rjfils8hKg