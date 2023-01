Deze oudejaarsdag: code geel, warmterecord en vuurwerkshows die niet doorgaan

Het is een vreemde oudejaarsdag wat het weer betreft: het was nog nooit zo warm, tegelijkertijd is het grauw, nat en winderig.

Vanmorgen was het om 11.10 uur in De Bilt al 14,5 graden. Daarmee is het de warmste oudejaarsdag sinds het begin van de metingen in 1901. In het zuiden wordt het zelfs 17 graden en in het Limburgse Ell was het vannacht al 15,4 graden. Vorig jaar was het ook een recordjaar. Toen werd het 14,4 graden op 31 december.

Het mag dan warm zijn, aangenaam is het allerminst. Het waait hard en het regent op veel plekken al de hele dag. Vooral de wind is reden voor diverse gemeenten om de vuurwerkshows af te gelasten.

Zo gaat de show bij de A'Dam Toren in Amsterdam niet door, net als twee vuurwerkshows in Hilversum. In onder meer Apeldoorn en Den Haag is gisteren al besloten om het vuurwerk niet de lucht in te schieten. Onzeker is nog of de vuurwerkshow op het Amsterdamse Museumplein en die op de Erasmusbrug in Rotterdam doorgaan.

Vanwege harde windstoten tot 85 kilometer per uur geldt code geel in Noord-Holland, Friesland en Limburg.