Vuurwerk levert in één keer net zo veel fijnstof op als zeven maanden autoverkeer

De hoeveelheid fijnstof, een verzamelterm voor vaste en vloeibare deeltjes die enkele micrometers groot zijn en voor luchtverontreiniging zorgen, neemt tijdens oud en nieuw gigantisch toe. In 2020, het laatste ‘normale’ jaar voor de corona-periode, werd er met het vuurwerk 2,5 miljoen kilogram fijnstof uitgestoten. Dat schrijft het AD.

Dat is ongeveer 7 procent van de totale uitstoot door verkeer, industrie, landbouw en dergelijke in een heel jaar. Maar dan dus in een paar uur tijd. Of, om het nog inzichtelijker te maken, dat is ongeveer evenveel als al het autoverkeer gemiddeld in Nederland in zeven maanden uitstoot aan fijnstof, zegt een woordvoerder van het RIVM.