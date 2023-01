Lasertherapie en fysiotherapie voor Rotterdamse kerkuil

De vogelopvang in Rotterdam heeft een kerkuil binnengekregen met een verdraaide nek. Uilen kunnen hun kop heel ver ronddraaien, maar niet als hun nek vastzit. De zieke uit heeft torticollis, ook wel een draainek genoemd, schrijft het AD.

Of de kerkuil ook een verkeerde beweging heeft gemaakt, is niet bekend. ,,Vertellen deed hij het ons natuurlijk niet. Torticollis kan verschillende oorzaken hebben. Hij kan geschrokken zijn en ergens tegenaan zijn geklapt. Dat is wat we vermoeden'', zegt een woordvoerder van Vogelklas Karel Schot.

Ze klopten aan bij een dierfysiotherapeut in Hellevoetsluis. ,,Een aantal van onze vogelpatiënten heeft in het verleden veel baat gehad bij fysiotherapie'', legt Monique de Vrijer van de opvang uit. Ook de kerkuil krijgt nu fysio- en lasertherapie. In de tussentijd wordt het dunne nekje dagelijks gemasseerd.

Of de uil erbovenop komt, is te vroeg om te zeggen. ,,Alhoewel de uil nog altijd veel last heeft, eet hij wel goed, kan hij rechtop staan en lijkt de wervel door de behandelingen los te komen. ''