Ontluisterende grafiek: zo hard zijn de oceanen opgewarmd in de afgelopen halve eeuw

In één oogopslag maakt onderstaande grafiek duidelijk dat ook de oceanen veel warmer zijn geworden in de afgelopen decennia. Met name sinds de jaren 80 gaat het snel: de wereldwijde oceaantemperatuur is sindsdien met 0,69 graden Celsius gestegen ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Dat blijkt uit cijfers van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Hoewel de temperatuur van de oceanen flink fluctueert is eigenlijk sinds 1900 al een opwaartse trend gaande, die versnelt vanaf 1975 ongeveer.

Het jaar met de grootste afwijking van het gemiddelde is 2016. Toen was de oceaantemperatuur 0,8 graden hoger dan het gemiddelde van de afgelopen honderd jaar. 2016 was dan ook het warmste jaar ooit, maar het was vrijwel even warm als 2020. Vorig jaar was het zesde heetste jaar ooit, waardoor de laatste acht jaar de acht heetste waren in de geschiedenis.

Data van de temperatuur van het oppervlaktewater in oceanen komen van schepen, boeien en satellieten. Hoewel fluctuaties normaal zijn, is de verwachting dat door klimaatverandering het aantal jaren dat warmer is dan gemiddeld, snel zal toenemen, zowel op land als in de oceanen.