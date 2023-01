Aarde mogelijk volgend jaar al 1,5 graad opgewarmd

De opwarming van de aarde zou beperkt blijven tot 1,5 graad, zo spraken wereldleiders af in 2015 in Parijs. Maar mogelijk wordt dat cruciale punt volgend jaar al bereikt.

Het klimaatpanel van de VN had deze temperatuurstijging niet voor 2030 verwacht. De overgang naar El Niño zorgt er echter voor dat de opwarming nog verder versnelt. Op dit moment is de aarde gemiddeld 1,2 graden warmer dan in de 19de eeuw.

El Niño is een warme golfstroom langs de evenaar in het oostelijk deel van de Grote Oceaan. Het warme zeewater zorgt voor meer droogte en bosbranden in Indonesië en Australië, maar voor meer neerslag in bijvoorbeeld delen van Zuid-Amerika en de VS.

"De kans is groot dat er vanaf het vroege voorjaar een overgang van de huidige La Niña naar een El Niño komt’, stelt ook KNMI-klimaatwetenschapper Peter Siegmund in de Volkskrant. Maar of de aarde dan ook tot 1,5 graad opwarmt, kan hij niet met zekerheid zeggen. "Ik zou begin maart nog eens kijken."

Op het noordelijk halfrond is de temperatuur overigens al met 1,6 graden gestegen. In 2020 werd de kaap van 1,5 graad overschreden. Het noordelijk halfrond warmt sneller op dan het zuidelijk deel van de aardbol, omdat er meer land ligt en land warmt meer op dan water.