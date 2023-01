Vleermuizen massaal dakloos en opgejaagd door ‘illegale’ woningisolatie

Half Nederland verduurzaamt zijn woning en vraagt daar met succes een overheidssubsidie voor aan. Een warmtepomp, zonnepanelen en betere isolatie zijn nodig om de energiekosten omlaag te brengen en de natuur een handje te helpen. Maar de vleermuis wordt daarbij over het hoofd gezien.

In januari zijn de subsidiepotten weer volop gevuld en dus zijn huiseigenaren er als de kippen bij om de kieren en gaten vol te laten spuiten. Dit gebeurt vaak zonder een wettelijk verplicht vleermuisonderzoek. “En daarmee raken vleermuizen steeds vaker hun verblijfplaats kwijt”, zegt de Delftse vleermuisexpert Lex van Lith tegen het AD.

De (slecht) beschermde beestjes raken dakloos en hebben moeite om hun kopje boven water te houden door maatregelen die bedoeld zijn om het klimaat te redden. “Particulieren laten voordat ze hun spouwmuren laten volspuiten om te isoleren vaak geen onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van vleermuizen in hun woning. Eigenlijk zijn ze dat verplicht, maar veel mensen weten het niet én worden er niet op gewezen. Ik heb ook niet het idee dat er op wordt gehandhaafd”, legt Van Lith uit.

Geen vergunning nodig

Gemeentes, aannemers en particulieren doen alsof hun neus bloedt: “Vaak weet de gemeente niet eens dat mensen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning. Je hoeft er geen bouwvergunning voor aan te vragen.” Als de wet op Natuurbescherming wel wordt gevolgd, ben je al gauw een jaar bezig om uit te zoeken of er vleermuizen in een huis wonen, want er moet officieel in alle seizoenen gecontroleerd worden of er vleermuizen wonen.

Ondertussen neemt de vleermuizenpopulatie af in Nederland. “Vleermuizen eten gemiddeld zo’n 800 muggen op een avond. Ze zijn ontzettend belangrijk omdat ze veel insecten eten. Maak mensen bewust dat ze rekening moeten houden met vleermuizen en koppel de subsidies voortaan aan het creëren van alternatieve woonlocaties voor ze”, adviseert de vleermuisexpert.