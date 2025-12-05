Seks
wordt vaak weggezet als leuk extraatje, maar in de spreekkamer krijgt het zelden dezelfde serieuze aandacht als voeding of beweging. Toch stapelt het bewijs zich op dat lichamelijke intimiteit diep ingrijpt op ons stresssysteem, immuunsysteem en zelfs onze levensduur. Dat schrijft de serieuze Wall Street Journal.
Dat maakt seks geen wonderpil, maar wel een onderschatte factor in preventie en herstel.
Een recente klinische studie onder 80 stellen liet zien dat combinatie van fysieke intimiteit en het knuffelhormoon oxytocine
kleine huidwonden aantoonbaar sneller deed genezen. Intiem contact bleek bovendien het stresshormoon cortisol te verlagen, een bekende remmer van wondherstel en afweer. Of zoals de onderzoekers het samenvatten: fysieke nabijheid en neurohormonen
grijpen samen in op hoe snel het lichaam repareert.
Van wondheling tot langere levensduur
Die geneeskracht blijft niet beperkt tot een schaafwond. Grootschalig onderzoek naar seksuele frequentie en gezondheid vindt een duidelijke link tussen een actief seksleven en lagere sterftecijfers. In een analyse in de European Journal of Preventive Cardiology
hadden mensen die meer dan 52 keer per jaar seks hadden, een 49 procent lagere algehele sterfte dan mensen die (bijna) nooit seks hadden.
Ook nieuwer onderzoek in Scientific Reports
ziet dat mensen die tussen de 12 en 103 keer per jaar seks hebben, gemiddeld minder vaak overlijden aan hart- en vaatziekten of kanker. De auteurs benadrukken dat het verband is, geen bewijs van oorzaak en gevolg, maar wijzen op bekende mechanismen: seks verlaagt stress, bevordert slaap, is lichte lichaamsbeweging en hangt vaak samen met een stabielere relatie.
Meer dan prestatie in bed
Wie ‘seks als medicijn’ zegt,
loopt het risico de druk op prestaties juist te vergroten. Terwijl kwaliteit en beleving minstens zo belangrijk lijken als frequentie. Bij oudere mannen werd een heel hoog tempo van penetratieve seks zelfs gelinkt aan méér hartproblemen, terwijl goede seksuele kwaliteit vrouwen juist leek te beschermen.