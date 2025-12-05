ECONOMIE
'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

auto
door Peter Janssen
vrijdag, 05 december 2025 om 14:14
In Rusland kampen Porsche-rijders plotseling allemaal met hetzelfde probleem: hun luxe bolides willen niet meer starten. Niet omdat ze massaal stuk zijn, maar door een blokkade in het satellietgestuurde alarmsysteem.
Volgens het Russische medium RBC stroomden vanaf 28 november ineens honderden klachten binnen. Het incident komt bovenop de al bestaande problemen in Rusland, waar de toevoer van onderdelen uit Europa al jaren erg moeizaam verloopt door de sancties na de invasie in Oekraïne. Maar dit keer lijkt er meer aan de hand dan een gebrek aan service.
Cyberaanval?
De lokale dealergroep, die inmiddels niet meer officieel verbonden is aan Porsche, vermoedt dat er opzet in het spel is. Mogelijk gaat het om een cyberaanval, al is dat nog niet bevestigd. Dat juist in Rusland ineens zoveel alarmmodules tegelijk uitvallen, is in elk geval op zijn minst opmerkelijk.
De oorzaak is nog niet gevonden, maar er is al wel een tijdelijke oplossing gevonden: het alarmsysteem moet handmatig worden gedemonteerd en gereset. Dat meldt een vertegenwoordiger van de Russische Porsche-dealer aan RBC.
Bron: Autoweek

