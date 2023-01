Duiker maakt extreem zeldzame beelden van reuzeninktvis

De Japanse duiker Yosuke Tanaka wist voor de Japanse westkust een reuzeninktvis vast te leggen op beeld. Tanaka was samen met zijn vrouw aan het duiken toen hij het bijna 2,5 meter lange dier tegenkwam.

Reuzeninktvissen worden hoogst zelden in het wild gezien, omdat ze heel diep onderwater leven. Wetenschappers hebben wel de karkassen van de dieren kunnen bestuderen wanneer die werden gevonden door vissers.

De grootste inktvis ooit was meer dan 13 meter lang. Reuzeninktvissen zijn dan ook de grootste ongewervelde dieren op aarde.

Bekijk hieronder de beelden van CNN:

Yosuke Tanaka encountered an 8-foot-long giant squid while diving with his wife off the western coast of Japan. pic.twitter.com/jPZyqhDyA6