Er is geen drank zo slecht voor het milieu als koffie: zo verminder je de impact

Zwarte koffie is het op een na vervuilendste drankje dat we consumeren. Het aller ergst is cappuccino, ook een soort koffie dus. Gelukkig zijn er manieren om onze favoriete drank een tikkie milieuvriendelijker te maken. Daarover schrijft het AD.

Geen melk

Laat die latte maar helemaal zitten. Een koffie verkeerd is veertien keer vervuilender dan een espresso, stelt Milieu Centraal. Milieuvriendelijke koffiebonen

Kies koffiebonen met een keurmerk, zoals UTZ of Rainforest Alliance. Recyclebare koffiepads

Nederlanders zijn Senseo-liefhebbers en dus zet het zoden aan de dijk om composteerbare koffiepads te gebruiken. Geen koffiecups

De aluminium koffiecups worden mogelijk binnenkort verboden in de EU vanwege hun impact op het milieu, maar ook de biologisch afbreekbare variant die in opkomst is, is heel vervuilend. Stop dus met de cups. Geen verse bonen

Mensen denken dat de razend populaire volautomatische apparaten beter zijn voor het milieu, maar de verse koffiebonen halen het niet bij de ouderwetse filterkoffie. Simpelweg omdat er zo'n 40 procent minder koffie wordt verbruikt door filterapparaten.