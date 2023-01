Schiphol mag onbeperkt gif uitstoten

Regels voor het beperken van de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ blijken niet te gelden voor de luchthaven Schiphol.

Bedrijven in Nederland hebben de plicht om de uitstoot van die stoffen tot een minimum te beperken. Ze zijn kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting of het dna. Maar die verplichting geldt niet voor Schiphol, blijkt uit interne stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in bezit van NRC

Uit documenten die eerder deze maand naar buiten kwamen dankzij een beroep op de Wet open overheid, blijkt dat voor 99,9 procent van de uitstoot van schadelijke stoffen op Schiphol geen regels gelden.