Drie beren sterven van de kou in vliegtuig op luchthaven van Luik

Op de luchthaven van Luik zijn drie beren gestorven in een vliegtuig dat vaststond door het winterweer, schrijft HLN Het ging om lippenberen, een kwetsbare soort die model stond voor Baloe in de Disneyfilm ‘Jungle Book’.

De dieren stierven toen de luchthaven op 21 januari door sneeuwval was gesloten. Er zaten negen beren in een toestel, op weg naar Qatar. Door de sneeuw stond het toestel 24 uur aan de grond. De dieren zaten in een onverwarmd compartiment. Ze zijn gewend aan tropische temperaturen. Toen na een etmaal gekeken werd hoe het met de beren ging bleken er drie dood.

Lippenberen leven in Zuid-Azië en zijn te herkennen aan hun zwarte vacht, het haar op hun oren en het wit op hun borst en snuit. Ze hebben lange klauwen en slurpen graag insecten, fruit, bloemen en honing.