Laagste gevoelstemperatuur ooit gemeten in de VS: -78 graden

Het is verschrikkelijk weer in de Verenigde Staten. Op Mount Washington in het noordoosten was het -43 graden. In combinatie met harde windstoten daalde de gevoelstemperatuur tot -78, een record.

Het vorige record stamt uit 2004, toen het, eveneens op Mount Washington, -74,8 graden was. Ter vergelijking: de laagste gevoelstemperatuur in Nederland in de afgelopen tien jaar was in 2012 in Lelystad. Daar was het gevoelsmatig -28,6 graden.

"Gevoelstemperaturen zoals nu gemeten zijn op Mount Washington zijn levensgevaarlijk", zegt meteoroloog Leander de Wit van Buienradar tegen RTL Nieuws. "Zonder bescherming loop je al binnen een paar seconden risico dat je ledematen bevriezen, en na een paar minuten kunnen ze al beginnen af te sterven."

Op de 2000 meter hoge Mount Washington zijn extreme weersomstandigheden niet ongewoon, maar ook in lager gelegen gebieden was het verschrikkelijk koud. In Boston was het -23 graden en in New York -16.

Een ongebruikelijk fenomeen zou verantwoordelijk zijn voor de extreme temperaturen op Mount Washington. De tropopauze - de grens tussen de troposfeer, waarin ons weer plaatsvindt en de stratosfeer - zakte even onder de piek van de berg, waardoor de harde winden uit de stratosfeer voelbaar waren.