Het is nu nog koud, maar dat gaat veranderen

De temperatuur ligt in grote delen van het land nog onder het vriespunt maar dat gaat veranderen. Volgende week mogen we zelfs dubbele cijfers noteren.

Woensdag is het nog steenkoud met maxima van 6 graden in het zuiden, terwijl het in de ochtend nog vrijwel overal vriest. De rest van de week verdringen de wolken de zon, waardoor de temperatuur iets stijgt, al voelt het niet zo. "Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidenwind voelt het waterkoud aan”, aldus Weeronline.

In het weekend blijft het kalm winterweer. De vorst verdwijnt en de temperatuur loopt nog een paar graden op. Het kan zelfs 11 graden worden en met een zonnetje erbij is het dan best aangenaam. De zachte trend zet door. Maandag en dinsdag zou het in het zuiden van het land zomaar 13 graden kunnen worden. Het kon dus best nog eens prettig weer worden in februari.