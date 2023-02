Geen sneeuw maar heel veel cactussen in de Zwitserse Alpen door opwarming aarde

Cactussen verwacht je in de binnenlanden van Spanje of andere droge, warme plekken in Zuid-Europa, niet in de Zwitserse Alpen. Toch is dat precies waar ze steeds meer opduiken.

In het Zwitserse kanton Valais zijn de inwoners gewend om de berghelling bedekt te zien met sneeuw in de winter en edelweiss in de zomer. Maar doordat de temperaturen juist in deze regio zo hard stijgen, verdwijnt de sneeuw en komen er kaktussen voor in de plaats.

Wildgroei

En daar zitten ze niet op te wachten. De kaktussen verspreiden zich snel en vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Volgens schattingen maken kaktussen al 23 tot 30 procent uit van de vegetatie op de lager gelegen hellingen. Ook in nabij gelegen Alpine regio's nemen ze steeds meer ruimte in. "In sommige delen van Valais kunnen kaktussen een derde van het beschikbare oppervlak gaan begroeien", aldus de lokale bioloog Yann Triponez in The Guardian.

Kaktussen kunnen wel tegen kou maar niet tegen vochtigheid dus bleven ze vanwege de sneeuw weg uit het Alpenland. Maar doordat sneeuw in de lager gelegen gebieden zeldzaam wordt, krijgen de planten de kans om zich te verspreiden.

Opwarming

Het aantal sneeuwdagen onder de 800 meter hoogte is gehalveerd sinds de jaren 70. De Alpen zijn tegenwoordig een maand korter met sneeuw bedekt dan het langjarig gemiddelde, aldus een recente studie in vakblad Nature.

De Alpen warmen dan ook twee keer zo snel op als de rest van de wereld. In Zwitserland is het al 2,4 graden warmer dan het gemiddelde tussen 1871 en 1900. Daarmee is de curve bijna net zo steil als in het poolgebied.