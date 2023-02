Een zonnig voorjaar voor de deur? Dat valt waarschijnlijk flink tegen

Wie naar buiten kijkt, denkt maar het liefst een beetje vooruit, dromend van een warm en zonnig voorjaar. Maar de meteorologen van Weeronline moeten ons teleurstellen: het blijft waarschijnlijk fris.

Wat was het heerlijk zonnig vorig jaar maart, net als bijvoorbeeld de coronalente van 2020, de zonnigste ooit. Daar hoeven we nu niet op te rekenen. "De top 10 warmste lentes zijn allemaal recent, dus we zijn een zacht voorjaar gewend. Dan kan het een beetje tegenvallen als er een normale lente tussenzit”, zegt Rico Schröder van Weeronline tegen De Telegraaf.

En zo'n normale lente, tja, dat betekent een graad of 8 in maart. Al staat dat nog niet in steen gebeiteld, benadrukken de meteorologen. "Maand- en seizoensverwachtingen komen zo’n 60 procent van de tijd uit. Ter vergelijking: de verwachting voor vijf dagen vooruit komt 90 procent van de tijd uit.”

Toch: Amerikaanse meteorologen zijn het met de Nederlanders eens. Boosdoener is La Nina, de koude golfstroom in de Grote Oceaan. "Een geluk is dat we een zachte winter hebben, waardoor de Noordzee niet zo ver is afgekoeld. Als de wind dan noordelijk is, krijg je niet gelijk hele lage temperaturen in de kustgebieden”, zegt Schröder nog.

Écht koud wordt het dus waarschijnlijk niet, maar erg aangenaam zal het ook niet worden.