Maak je op voor een matig maart: het kan gaan sneeuwen

De terrassen waren de afgelopen dagen alweer aardig gevuld, want vol in de zon was het prima toeven buiten. Maar daar komt helaas verandering in. In het weekend wordt het bewolkt en volgende week kan het gaan sneeuwen.

Op zaterdag vallen de eerste buien en is de zon verdwenen. Op zondag is er zelfs kans op natte sneeuw. En in de week die volgt, wordt het niet veel beter. Het blijft regenen en het wordt niet warmer dan een graad of 5. Tel daar nog een gure noordwestenwind bij op en je snapt: erg aangenaam wordt het niet buiten.

De regen zal overigens nog geen eind maken aan het neerslagtekort waar ons land nu al mee kampt. In februari viel maar een derde van de neerslag die je mag verwachten in deze maand. Vooral vorige week is door de zon veel water verdampt. Daarom is er nu al een watertekort en een lage grondwaterstand.