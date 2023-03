Bizarre beelden van 3,5 meter sneeuw in Californië

In de Amerikaanse Sierra Nevada is in een week tijd ruim 3,5 meter sneeuw gevallen. In het hele seizoen is er al meer dan 12 meter sneeuw uit de lucht gekomen in het berggebied in het noorden van Californië. Het leidt tot veel overlast. Zo zijn veel wegen momenteel onbegaanbaar en zaten zo'n 100.000 mensen zonder stroom. Ook zijn er gebouwen ingestort.

Op social media zijn bizarre plaatjes verschenen, onder meer van skiërs die in het skigebied dat net weer open is, de tijd van hun leven hebben.

In case you are wondering why we are so slow to get info out this morning. Here is the entrance to the marketing office. pic.twitter.com/oI2QjVaG8R — Sugar Bowl Resort (@sugarbowlresort) March 1, 2023

Sent to me by a friend. A person and a half tall. pic.twitter.com/J2T4oDinWl — Tahoe Weather (@TahoeWeather) March 1, 2023

2/28/23 7:30 am Truckee, California Front yard update- oh wait we can’t see the front yard anymore. Bruno chilling on the chair, Miles Davis providing the music. #cawx #cawater #casnow #BlizzardOf23 pic.twitter.com/DWqXiGqYbY — Jenelle Potvin (@truckeerunner) February 28, 2023

A crew of super hardworking guys just shoveled our walkways, decks, driveway and most importantly, the hot tub. 2/28/23 9am Truckee California #cawx #casnow #cawater #BlizzardOf23 pic.twitter.com/zQmWrI9B15 — Jenelle Potvin (@truckeerunner) February 28, 2023