Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
vrijdag, 09 januari 2026 om 16:08
Vreemdgaan, jouw partner zou dat nóóit doen, daar ben je van overtuigd. Tot hij opeens zijn smartphone mee naar het toilet neemt of zij plots zin krijgt om drie keer per week naar de sportschool te gaan.
Privédetective Karin Geens heeft er haar beroep van gemaakt om de vreemdgangers op te sporen. De eerste vragen die ze stelt? “Mag je je partner nog aanraken en heeft die nog zin in seks?”
Bij HLN noemt ze 16 signalen die erop kunnen wijzen dat je partner vreemdgaat. Zijn er minstens vier op jouw geliefde van toepassing, dan moet je gaan uitkijken.
  1. Minder of geen seks meer
  2. De smartphone die overal mee naartoe gaat
  3. Andere gewoontes
  4. Overuren op het werk
  5. Vroeger naar het werk
  6. Een nieuwe sport zoals fitness of joggen
  7. Plots wél met de hond gaan wandelen 's avonds
  8. Meer douchen voor het vertrek of meteen bij thuiskomst
  9. Ander (pikanter) ondergoed dragen
  10. Veel excuses gebruiken om naar buiten te gaan (de boodschappen, de hond,...)
  11. Plots op dieet gaan
  12. Meer met het uiterlijk bezig zijn: naar de kapper, nieuwe kleding
  13. Meer cash geld afhalen dan anders
  14. Defensief gedrag wanneer je vragen stelt
  15. Niet meer kunnen praten met elkaar
  16. Geheime apps of socialmedia-accounts
