Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

Vreemdgaan, jouw partner zou dat nóóit doen, daar ben je van overtuigd. Tot hij opeens zijn smartphone mee naar het toilet neemt of zij plots zin krijgt om drie keer per week naar de sportschool te gaan.

Privédetective Karin Geens heeft er haar beroep van gemaakt om de vreemdgangers op te sporen. De eerste vragen die ze stelt? “Mag je je partner nog aanraken en heeft die nog zin in seks?”

Bij HLN noemt ze 16 signalen die erop kunnen wijzen dat je partner vreemdgaat. Zijn er minstens vier op jouw geliefde van toepassing, dan moet je gaan uitkijken.