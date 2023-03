Fascinerende feiten over tijgers: hun stekelige tong kan het vlees van de botten likken

Tijgers zijn geweldige, maar levensgevaarlijke dieren. Als mens ben je zo goed als kansloos wanneer je oog in oog met een hongerig exemplaar staat. Het is een van de meest agressieve dieren op aarde en in veel landen (Zuid-Korea, India, Siberië, Bangladesh) een heilig dier.

'Stekels' op de tong

Alle katachtigen hebben een ruwe tong, maar de papillen op de tong van een tijger zijn vlijmscherp. Ze zijn gemaakt van keratine, net als nagels. Het roofdier likt de veren en huid zonder moeite van zijn prooi af.

Koning op het voorhoofd

Elke vacht is uniek, maar het strepenpatroon boven de ogen ziet er bij elke tijger hetzelfde uit. Het Chinese karakter voor 'koning' is hiervan afgeleid. De tijger is in de Chinese cultuur een symbool van moed, kracht en vastberadenheid.

Hun brul verstijft de prooi

De typerende brul van een tijger is maar gedeeltelijk door de mens te horen, vanwege de lage frequentie. Het geluid draagt kilometers ver, voorbij bossen en bergen. Het is zo'n heftig geluid, dat het bij prooidieren tot een soort tijdelijke verlamming kan lijden.

Tijgers zijn nachtdieren met extreem goed zicht

Tijgerogen hebben meer staafjes en minder kegeltjes vergeleken met onze ogen. Hierdoor kunnen zij zes keer zo goed zien in het donker, maar valt hun zicht bij daglicht wat tegen. Ze jagen dan ook meestal als de zon ondergaat en rusten overdag lekker uit.

Solitaire dieren

Tijgers houden van rust en stilte, ze zijn geen sociale dieren en brengen hun tijd voornamelijk alleen door. De jongen mogen 8 tot 10 weken bij de moeder blijven, maar als ze kunnen jagen dan moeten ze het alleen rooien.

Bekijk hier de angstaanjagende tong van een tijger: